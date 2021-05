Perseverance : toujours plus loin pour le drone-hélico Ingenuity, et des infos sur la suite de la mission

[Article source publié le 04/05] Le drone-hélico Ingenuity a de nouveau pulvérisé ses propres stats lors de son quatrième vol au dessus de Mars. Le vendredi 30 avril, l’engin a décollé à 5 mètres d’altitude avant de parcourir 133 mètres vers le sud et de revenir à son point de départ, soit un parcours total de 266 mètres environ. Le drone a volé pendant 117 secondes cette fois, pulvérisant du même coup les « records » du vol précédent.



Les 117 secondes de vol d’Ingenuity ont été mises à profit pour prendre des clichés d’une possible zone d’atterrissage. Le drone a ainsi capturé une soixantaine d’images en couleur et en noir et blanc durant son court périple. A noter que certaines des images noir et blancs on été prises par paires, ce qui permettra d’obtenir des clichés avec un rendu 3D !

L’excellent comportement en vol d’Ingenuity a poussé la NASA à revoir la durée de mission du drone, initialement fixée à un mois « martien » Le drone-hélico aura désormais pour mission de repérer de possibles biosignatures et servira aussi de point de référence pour l’exploration de Mars… et peut-être demain d’autres planètes. Le succès d’Ingenuity pousse en effet la NASA à se demander si le drone n’est l’engin idéal pour l’exploration de mondes inconnus.

Ingenuity effectuera encore 2 vols avant le démarrage d’autres missions d’importance, dont celle devant déboucher sur la collecte d’échantillons martiens.