Microsoft admet ne pas faire de profit avec les ventes de Xbox

Microsoft ne génère pas de profit avec la vente de ses différentes Xbox, a reconnu Lori Wright, la responsable du développement commercial de Microsoft pour la Xbox. Elle a fait cette révélation lors du procès opposant Apple et Epic Games, qui est toujours en cours.

Pas de profit avec les ventes de Xbox pour Microsoft

À la question de la juge Yvonne Gonzalez Rogers « Microsoft a-t-il déjà réalisé un profit sur la vente d’une console Xbox ? », la responsable de Microsoft a répondu « non ». Comment le groupe fait-il pour gagner de l’argent dans ce cas ? Il vise sur le long terme avec notamment la vente des jeux. En effet, Microsoft prend une commission de 30% sur les jeux directement achetés depuis sa console.

La juge a cuisiné un peu plus la cadre de Microsoft sur le sujet des Xbox, au vu de sa révélation concernant l’absence de profit. Elle a demandé si Microsoft comptait changer sa commission, autoriser des boutiques alternatives (en plus du Xbox Store) pour acheter des jeux ou encore laisser les développeurs distribuer eux-mêmes les jeux aux joueurs. La réponse fut non pour les trois points.

Mais dans ce cas, pourquoi Microsoft traite-t-il la Xbox d’une manière différente d’un ordinateur sous Windows ? Pour le coup, la commission du Microsoft Store sur PC va passer de 30% à 12% au 1er août. Et les développeurs peuvent passer par différents moyens pour vendre leurs jeux. Lori Wright explique que le marché de la Xbox est beaucoup plus restreint que celui de Windows. Elle ajoute que Windows permet de nombreux usages, d’où l’ouverture, là où la Xbox, en tant que console, se concentre sur les jeux vidéo.