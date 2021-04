Microsoft baisse la commission du Microsoft Store à 12%

C’est un peu la dernière pierre à l’édifice pro-gamer que Microsoft bâtit patiemment depuis le lancement du projet Scarlet (devenu Xbox Series). Après le GamePass, les sorties quasi systématiques Xbox/PC pour les titres des Microsoft Studios et les gros efforts de financements vers le monde « indé », voilà que la firme de Redmond annonce une réduction drastique de sa commission sur le Microsoft Store et l’application Xbox pour PC. La commission de Microsoft descend de 30 à 12%, et se situe donc désormais au même niveau que celle de l’Epic Games Store.

Les développeurs pourront ainsi repartir avec 88% du magot, ce qui pourrait inciter nombre d’éditeurs et de studios à placer leurs titres dans la boutique (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait). Un détail important cependant : la baisse de la commission ne concerne pas les titres achetés via une console Xbox. Et Microsoft ne fournit aucune explication pour ce traitement différencié selon la plateforme. La baisse de la commission prendra effet le 1er août prochain.