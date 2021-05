Nvidia repousse au mois de juin le lancement de ses RTX 3080 Ti (et ça continue, encore et encore…)

Ce n’est pas parce que certaines choses sont prévisibles qu’elles en sont moins désagréables. Nvidia viendrait de repousser d’un mois le lancement de ses GPUs GeForce RTX 3080 Ti, versions « boostées » des RTX 3080. La commercialisation des RTX 3080 Ti était pourtant prévue durant ce mois de mai, après déjà un gros glissement de la date de sortie. La pénurie actuelle de composants est sans doute l’explication la plus probable de cet énième report.

La RTX 3080 Ti sera une version améliorée de la RTX 3080 : 12 Go de VRAM à 19 Gbps, 10 240 cœurs CUDA et une fréquence d’horloge à 1 365 MHz

Le site Overclocking.com affirme en outre que la RTX 3080 Ti sera présentée officiellement par Nvidia le 30 mai prochain, quelques jours seulement avant la date de commercialisation, fixée au 9 juin. Les RTX 3070 Ti seraient commercialisées le 2 juin. Plusieurs boutiques en ligne ont déjà listé la 3080 Ti, et les tarifs s’envolent. Les prix s’échelonnent en effet de 1350 dollars à plus de 2000 dollars, le plus souvent hors-taxes !