Volkswagen dévoile son premier SUV électrique et sportif !

Le constructeur allemand vient de dévoiler le Volkswagen ID.4 GTX, une première déclinaison sportive de sa gamme électrique. Cette version sportive électrique est déjà commercialisée en Allemagne avec un tarif de base de 50 415 euros !

Ce SUV dispose d’une autonomie de 480 km

Le Volkswagen ID.4 GTX a été conçu sur la plateforme MEB commune aux modèles électriques de plusieurs marques du groupe. Il est doté de deux moteurs électriques sur les essieux avant et arrière qui affichent un total de 220 kW soit 299 chevaux pour un couple de 460 Nm. Il est également doté d’une transmission intégrale et une batterie de 77 kWh qui peut offrir jusqu’à 480 km d’autonomie.

Ce nouveau modèle est compatible avec une charge rapide jusqu’à 125 kW qui permet d’avoir une autonomie de 300 km pour seulement 30 minutes de charge.

Volkswagen n’a pas encore dévoilé de prix de ce modèle pour la France

Niveau design, le Volkswagen ID.4 GTX offre une finition particulière dont une signature lumineuse à trois Led à chaque extrémité du pare-chocs, le pavillon et le becquet teintés en noir ainsi qu’une peinture intégrale des portières. Des logos GTX ont également été disséminés sur la carrosserie et des jantes spécifiques de 20 ou 21 pouces. Ces marquages « GTX » se trouvent également sur le dossier des sièges avant, des surpiqûres rouges, des inserts en aluminium et noir laqué ainsi qu’un éclairage d’ambiance avec 30 couleurs au choix.

Néanmoins, si le Volkswagen ID.4 GTX est déjà commercialisé en Allemagne pour un prix de base de 50 .415 euros, son prix en France n’a pas encore été dévoilé.