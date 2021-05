L’US Navy a conçu un drone hybride avec une autonomie de 48 heures

A ce stade, il ne fait plus aucun doute que l’armée américaine est devenue friand des drones et compte bien les incorporer dans leur stratégie et attirail militaires en cas de guerre du futur. Rappelez-vous, Lockheed Martin a développé un drone sans pilote dénommé Speed Racer qui a tous les traits d’un drone militaire. A côté de cela, la DARPA planche également sur un projet dénommé LongShot, un avion de combat lanceur de drones qui à leur tour, libèrent des missiles.

Mais il semblerait que ce ne soit toujours pas assez pour l’armée américaine qui compte peut-être lever une armée de drones aussi diversifiée que possible. La preuve, c’est que le laboratoire de recherche de l’US Navy vient de dévoiler un nouveau drone particulier. Pas juste un concept, mais un drone qui vient déjà de réaliser son premier vol inaugural.

Un drone de renseignement pour les forces spéciales américaines

C’est dans un communiqué de presse du laboratoire de recherche de l’US Navy que l’on apprend la nouvelle. Apparemment, le drone en question s’appelle Hybrid Tiger et il s’agirait d’un petit drone de renseignement capable de voler pendant 48 heures sur une longue distance.

L’Hybrid Tiger est un aéronef hybride qui possède un moteur électrique avec une hybridation reposant sur une batterie pour assurer le vol en journée et une pile à hydrogène dotée d’un réservoir de 50 litres pour le vol de nuit. Les ailes du drone sont dotées de panneaux solaires qui complètent le système d’alimentation en énergie pendant la journée. Toutefois, le drone peut aussi compter sur des algorithmes embarqués et particulièrement une intelligence artificielle qui l’aide à gérer le moteur et à modifier le vol en fonction des prévisions météorologiques. L’IA permet également d’économiser l’énergie du drone en exploitant des courants thermiques.

Durant son vol de test, l’Hybrid Tiger a réalisé un vol de 24 heures sous des conditions extrêmes, notamment une température en-dessous de 0 degré, des rafales de vents de plus de 40 km/h et peu de soleil. En extrapolant ces données de vol, le laboratoire de l’US Navy estime que le drone peut très bien supporter un vol de 48 heures et parcourir 1.800 km. A noter que ce drone embarquera aussi une charge utile qui permettra aux forces spéciales américaines de récolter des renseignements sur le terrain.