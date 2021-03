Speed Racer : le nouveau drone sans pilote de Lockheed Martin

La division expérimentale de Lockeed Martin, Skunk Works, a mis au point un nouvel aéronef dénommé « Speed Racer ». Annoncé quelques mois plus tôt, l’avionneur est déjà en train de démarrer les tests sur ce nouveau drone.

Un drone conçu à des fins militaires ?

Le Speed Racer est effectivement un drone sans pilote de taille moyenne qui embarque un ensemble de techniques et de processus d’ingénierie connus sous le nom de StarDrive. Ce dernier fait partie d’un programme de défense étatsunienne dénommé Next Generation Air Dominance (NGAD) qui vise à créer un chasseur de nouvelle génération en seulement quelques mois.

A noter que le Speed Racer est pourvu d’un système de propulsion mis au point par la filiale Technical Directions du concepteur de drones supersoniques Kratos. En tout cas, il semble que l’armée américaine veut pouvoir lancer des essaims de drones autonomes dans le futur pour causer des dommages aux lignes de défense ennemies.

Le Speed Racer serait largué à partir d’un autre avion de taille plus imposante, le Beechraft C-12 Huron. On sait que l’armée américaine travaille depuis quelques temps sur un projet de drone lanceur de missiles. Selon Popular Mechanics, il se pourrait que le drone sans pilote embarque une charge explosive conséquente. Ainsi, l’avion Beechcraft C-12 pourrait larguer deux drones de ce type, dont le premier servirait d’éclaireur pour repérer la cible à abattre tandis que le second s’écraserait sur elle à toute vitesse. Tout ce processus se déroulerait de manière autonome, gardant les pilotes à l’abri.