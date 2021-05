L’eye-tracking : cette autre menace à notre vie privée

Savez-vous qu’il existe des technologies du suivi du mouvement oculaire ? Elles sont appelées oculométrie ou « eye-tracking ». Une nouvelle étude affirme qu’elle peut constituer une nouvelle menace à notre vie privée.

Actuellement, l’eye-tracking est déjà présente dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Cependant, cette technologie se retrouve aussi dans d’autres domaines. Par exemple, en 2015, un artiste est parvenu à matérialiser des formes sur un ordinateur grâce à cette technologie. En 2018, des chercheurs ont réussi à contrôler un drone rien qu’avec leurs yeux.

Mais pourquoi des chercheurs allemands nous mettent-ils en garde contre la propagation de cette technologie ?

L’eye-tracking pourrait tout savoir sur nous

Apparemment, l’eye-tracking est un ensemble des techniques permettant d’enregistrer les mouvements oculaires. Cette technologie intéresserait autant les chercheurs que les annonceurs. Dans une étude parue en mars 2020 dans Privacy and Identity Management Data for Better Living : AI and Privacy, des chercheurs allemands ont affirmé que l’eye-tracking détient plusieurs informations sur l’identité biométrique de l’utilisateur.

Cette technologie peut ainsi connaître l’âge, le genre, le poids, l’appartenance ethnique, la personnalité, les intérêts, les habitudes de consommation de drogue, l’état émotionnel et même les préférences sexuelles de ses utilisateurs. Mais ce n’est pas tout. L’eye-tracking pourrait également révéler certains troubles comme l’autisme, et même identifier des maladies comme la maladie de Parkinson, d’Alzheimer, la schizophrénie et les troubles obsessionnels compulsifs.

Si jusqu’ici, cette technologie peut ne pas nous paraître très dangereuse, les chercheurs affirment qu’en utilisant toutes ces caractéristiques, l’eye-tracking serait capable d’identifier un individu. Cette technologie pourrait également servir à indiquer le niveau d’intelligence d’une personne ou ses tendances à l’anxiété et l’agressivité. En tout cas, les chercheurs estiment que les annonceurs s’intéressent de plus en plus à cette technologie pour affiner leurs publicités ciblées.