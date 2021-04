SpaceX obtient l’autorisation pour près de 3000 satellites Starlink supplémentaires

SpaceX va pouvoir renforcer son armada de satellites internet Starlink. La Federal Communications Commission (FCC) vient d’autoriser la firme américaine à placer en orbite 2824 satellites supplémentaires, qui se rajouteront donc aux 1300 satellites déjà en position autour de la Terre. Au global, ce sont pas moins de 4408 satellites que Starlink pourra administrer, soit un peu plus du dixième de l’objectif final (soit 40 000 satellites d’ici 2027).

Les prochains satellites Starlink seront envoyés en orbite entre 540 et 570 km d’altitude. Ce renfort conséquent permettra d’augmenter la couverture de Starlink et aussi d’améliorer les débits de connexion. Pour l’instant, les premiers abonnés au service font état de débits entre 100 et 150 Mb/s, soit le bas de la fourchette d’une connexion en fibre. A noter que Starlink sera disponible en France dans le courant du second semestre de l’année, ce qui devrait permettre de couvrir en haut débit la plupart des zones dites blanches.