Galaxy Book Odyssey : le premier laptop avec une RTX 3050 Ti… ne sera probablement pas commercialisé en France

Amateurs de PC portables puissants et relativement légers à la fois, cette info est pour vous : lors de sa conférence Galaxy Unpacked, Samsung a dévoilé les Galaxy Book, Book Pro et Book Pro 360, une nouvelle gamme d’ultraportables, ainsi qu’monstre de puissance de 1,85 kilo : le Galaxy Book Odyssey.

Cette machine est équipée d’un processeur Intel Core de 11ème génération épaulé par 32 Go de RAM DDR4x, d’une dalle 15,6 pouces FULL HD, de la connexion Wi-FI 6 et Bluetooth 5.1, d’un capteur d’empreintes sur la touche de démarrage, d’un port MicroSD, de 1 To de stockage NVMe SSD et de HPs Dolby Atmos. Surtout, le Galaxy Book Odyssey embarque une GeForce RTX 3050 Max-Q ou GeForce RTX 350 Ti. L’Odyssey est le tout premier portable PC à être équipé de ces cartes graphiques.

Cette fiche technique vous fais rêver ? Ne rêvez pas trop : Le Galaxy Book Odyssey sera disponible à la vente au mois d’août au prix de 1400 dollars environ, mais, car il y a un énorme « mais » en l’occurrence, ce portable surpuissant ne serait pas distribué en France. Oui, vous pouvez commencer à pleurer…