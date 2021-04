E-commerce : les achats en ligne sur des sites étrangers coûteront bientôt beaucoup plus chers

Alors que les achats en ligne sont devenus la grande tendance du moment en pleine période de pandémie, le 1er juillet 2021 va sans doute faire l’effet d’une véritable déflagration sur le pouvoir d’achat des ménages. A cette date en effet, les achats sur les sites d’e-commerce basés en dehors de l’UE seront taxés à hauteur de 20%. En d’autres termes, l’ordinateur acheté 1000 euros sur un site étranger sera désormais facturé 1200 euros, plus les frais de port bien entendu.

Les achats sur Alibaba seront directement impactés par la nouvelle taxe de 20%

Jusqu’ici, aucune taxe à l’importation n’était appliquée sur les produits dont le prix est inférieur à 22 euros, et de nombreux achats passaient entre les gouttes dans les gammes de prix plus élevées. Désormais, la taxe de 20% s’appliquera dès le premier euro de commande. Olivier Dussot, ministre délégué aux Comptes publics, estime que la mesure fiscale va permettre de « passer de 15 millions de déclarations électroniques en douane à 450 millions ». La nouvelle taxe devrait ainsi remplir les caisses de l’état de plusieurs milliards d’euros supplémentaires… directement sur le dos des citoyens-acheteurs.

Le ministère des finances estime que cette douloureuse compensera la concurrence déloyale que subissent certains produits français, une explication qui semble pour le moins sujette à caution dans la mesure où nombre de produits achetés à l’étranger, notamment dans le secteur de la high tech, n’ont pas leur équivalent au plan national (même la french tech a ses limites). Difficile de citer un VRAI concurrent français de l’iPhone ou d’un ordinateur portable HP par exemple… En revanche, la concurrence déloyale existe bel et bien pour les sites en ligne européens, qui subissent des niveaux de taxes dont s’exemptent nombre de gros sites hors-UE.

En pleine pandémie, et alors que la France a enregistré en un an un million de pauvres supplémentaires, la taxe sur l’e-commerce a peu de chances de devenir populaires… Il n’en reste pas moins que la situation actuelle favorisait indubitablement la fraude à la TVA, et que la nouvelle mesure fiscale devrait rectifier le tir sur ce plan…