La fiche technique de l’appareil photo du Pixel 5a est connue grâce à une « erreur » de Google. Le groupe a publié plusieurs photos pour mettre en avant le HDR+ et il se trouve que l’une d’entre elles vient du smartphone non encore annoncé. Ou du moins venait. En effet, Google a retiré la photo après la découverte par Android Police.

Des détails sur l’appareil photo du Pixel 5a

Les données EXIF indiquent que la photo vient du smartphone « Google Pixel 5a ». On apprend que le capteur a une ouverture f/2.2 et fait 12,2 mégapixels. Cela vous dit quelque chose ? C’est normal : le Pixel 5 a le même capteur. C’est la même chose sur les Pixel 4a 5G, Pixel 4 et Pixel 4 XL en réalité.

En soi, le Pixel 5a devrait être assez proche du Pixel 5. En effet, les fuites et rendus révèlent qu’il y aura un écran OLED de 6,2 pouces avec un trou pour loger le capteur photo frontal. Sous le capot, le smartphone devrait avoir la puce Snapdragon 765G.

Google a récemment confirmé que le Pixel 5a 5G verra bien le jour, après des rumeurs indiquant le contraire. Mais le téléphone sera seulement disponible dans deux pays : les États-Unis et le Japon. Pourquoi ? Google ne l’a pas dit. Mais il est possible que ce soit en rapport avec la pénurie des puces, qui l’empêche de produire assez de modèles pour les autres pays.