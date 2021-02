Pixel 5a : un leak dévoile un design… sans surprise

Le Pixel 5a ne sera pas très différent du Pixel 4a, du moins sur la forme. C’est ce qui ressort du premier leak de rendu « officiel » publié par l’incontournable Steve H. McFly d’@Onleaks. Coque polycarbonate tout en rondeur, capteur d’empreintes au dos, rien ne distingue vraiment le Pixel 5a de son prédécesseur. L’essentiel sera une nouvelle fois à l’intérieur : le smartphone devrait disposer d’une dalle OLED FHD+ de 6,2 pouces, d’un bloc photo à trois capteur (dont un capteur pour l’autofocus) et d’un processeur qui ne sera sans doute pas le plus puissant du catalogue Qualcomm, comme pour tous les modèles « a ».

