Le chatbot Digital Einstein prend la voix et le visage du génie de la physique

Discuter avec Einstein, LE génie absolu du 20ème siècle, c’est désormais possible (ou presque) : le chatbot Einstein reprend le visage et la voix du scientifique afin de répondre à des questions diverses et variées, même s’il se montrera nettement plus calé dans le domaine scientifique (forcément…). Cet avatar 2.0, qui préfigure peut-être les assistants vocaux (et visuels) du futur, a été mis au point par deux sociétés, UneeQ, un spécialiste de la création d’avatars numériques et Aflorithmic, développeur de la voix numérisée d’Einstein.

Si les mouvements du visage de Digital Einstein ne sont pas toujours hyper convaincants, il n’en va pas de même de la voix du génie, troublante de réalisme. Il est possible d’interroger Einstein 2.0 en anglais seulement, à l’écrit ou à l’oral (via le micro), sur des sujets divers, mais le site propose des questions clefs sur les grandes questions scientifiques de notre temps : « Qu’est-ce qu’un trou noir ? », « La vie ailleurs dans l’univers », etc. Au delà de son aspect « démo technologique », ce chatbot pourrait sans nul doute faire office de formidable outil de pédagogie scientifique.