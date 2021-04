Internet dans l’espace : Amazon lance son projet Kuiper

Jusqu’à présent, le projet Starlink de SpaceX occupait le devant de la scène en tant que fournisseur de connectivité Internet à large bande depuis l’espace. Néanmoins, un rival vient officiellement d’apparaître : le projet Kuiper d’Amazon.

Amazon déploiera 3 236 satellites dans l’espace

A l’heure actuelle, SpaceX compte plus de mille satellites actifs dans l’espace qui fournissent un accès Internet en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La société d’Elon Musk pensait d’ailleurs déjà à son expansion étant donné qu’elle a demandé à la FCC, la Commission fédérale des communications, de pouvoir exploiter les terminaux Starlink sur des « stations terriennes en mouvement », autrement dit, des camions, des bateaux et des avions.

Mais si on peut considérer que SpaceX est en bonne voie pour son projet de déployer au moins 12.000 satellites en orbite, une autre entreprise d’envergure compte bien lui faire de l’ombre : Amazon. En effet, Amazon vise aussi à déployer une connexion Internet depuis l’espace et c’est l’objectif de son projet Kuiper. Pour cela, le géant du commerce en ligne a investi plus de dix milliards dans son projet et a demandé à la FCC de lui permettre de déployer 3.236 satellites dans un premier temps.

Amazon collaborera pour l’instant avec l’United Launch Alliance

Apparemment, les premiers satellites Kuiper seront bientôt lancés dans l’espace. Pour ce faire, Amazon a choisi United Launch Alliance (ULA) et son lanceur Atlas V comme prestataire. Pour information, cette fusée a déjà accompli plusieurs lancements avec brio, notamment dans les missions New Horizons, Juno, Insight et Mars 2020.

Amazon aurait déjà conclu un contrat avec l’ULA pour neuf lancements de satellites qui auront lieu dans le complexe de lancement spatial 41 de la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride. Très confiant sur le succès de son projet, Jeff Bezos a déclaré qu’ « ULA est un partenaire fantastique qui a lancé avec succès des dizaines de missions pour des clients commerciaux et gouvernementaux. Nous sommes reconnaissants de leur soutien à Kuiper ».

Néanmoins, le projet Kuiper ne comptera pas éternellement sur l’ULA. Blue Origin, une autre entreprise de Jeff Bezos, est déjà en train de construire sa propre fusée, New Glenn. En tout cas, Jeff Bezos assure :