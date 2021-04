Le CEPD appelle la Commission Européenne à interdire la reconnaissance faciale

Vendredi 23 avril, le contrôleur européen de la protection des données et de la vie privée (CEPD) a déclaré que la reconnaissance faciale devrait être interdite en Europe en raison de son « intrusion profonde et non démocratique » dans la vie privée des citoyens. Cette déclaration du CEPD intervient deux jours après que la Commission européenne ait proposé un projet de règles qui permettrait d’utiliser la reconnaissance faciale pour rechercher les enfants disparus et traquer des criminels et terroristes.

La Commission Européenne veut règlementer l’utilisation de la reconnaissance faciale

La Commission européenne tenterait, à travers ce projet de règles, de fixer un cadre juridique mondiale pour l’intelligence artificielle. Néanmoins, ce projet devra d’abord être débattu avec les pays de l’Union européenne et le Parlement européen, nous rapporte Reuters.

Pour le CEPD, « une approche plus stricte est nécessaire étant donné que l’identification biométrique à distance (…) présente des risques extrêmement élevés d’intrusion profonde et non démocratique dans la vie privée des individus ».

Un projet de règlementation très controversé

En effet, le projet de la Commission a suscité de vives critiques de la part des groupes de défenses des droits civiques, soucieux du fait que les gouvernements autoritaires pourraient abuser de cette technologie pour sévir contre les droits des personnes. Le contrôleur européen, en particulier, déplore que la Commission européenne n’ait pas prise en compte ses anciennes recommandations pour interdire la reconnaissance faciale dans les espaces publics.

En tout cas, le contrôleur a assuré qu’il « se concentrera en particulier sur la définition de limites précises pour les outils et systèmes susceptibles de présenter des risques pour les droits fondamentaux à la protection des données et à la vie privée ».