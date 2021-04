Samsung transforme les anciens smartphones en objets connectés

Le géant sud-coréen Samsung vient de lancer un nouveau programme ambitieux pour récupérer les smartphones Galaxy qui ne sont plus utilisés. En effet, au lieu de les jeter, le fabricant de smartphones propose de les transformer en capteur pour objet connecté à la maison.

Ce programme s’intitule Galaxy Upcycling at Home et a été annoncé lors de la dernière édition du Consumer Electronics Show (CES). Il a pour objectif de transformer un Samsung Galaxy en un babyphone ou encore en un capteur de luminosité. Le programme est actuellement en version bêta et n’est accessible qu’aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Corée.

Ce nouveau programme ne prend en charge que les mobiles sortis depuis 2018

En fait, le programme repose sur une application dénommée SmartThings qui est spécialement conçue pour la domotique. Le smartphone se base ainsi sur cette application pour se transformer en module qui peut s’interconnecter avec les éventuels accessoires connectés de Samsung.

Avec cette renaissance, les Samsung Galaxy pourront ainsi être utilisés pour la surveillance grâce à la détection de sons via son micro et leurs caméras pourraient aussi servir de capteur de luminosité pour allumer automatiquement un éclairage connecté ou servir de commande pour le téléviseur.

Néanmoins, ce recyclage ne concerne actuellement que les Samsung Galaxy S9, Note et Z. Mais Samsung travaillerait déjà à rendre son programme compatible pour les versions plus anciennes de ses mobiles.