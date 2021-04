La Russie n’attendra pas jusqu’en 2030 pour quitter l’ISS

Des médias d’Etat ont véhiculé une rumeur selon laquelle la coopération entre la Russie et les Etats-Unis – qui n’est déjà pas si solide que ça – pourrait définitivement finir plus tôt que prévu. Petite mise en contexte : l’ISS (station spatiale internationale) est née au lendemain de la Guerre froide pour apaiser les tensions géopolitiques.

C’est ainsi que le 2 novembre 2000, un astronaute de la Nasa, Bill Shepherd, et deux cosmonautes russes, Yuri Gidzenko et Sergei Krikalev, s’amarraient sur l’ISS pour la toute première fois. Depuis, 250 personnes de 19 pays différents se sont succédées à bord de cette station, et plus de 3 000 recherches scientifiques impliquant 108 pays y ont été menées.

Toutefois, l’ISS n’est plus toute jeune et son entretien coûte énormément d’argent. Les principales nations opérantes avaient alors initialement décidé de quitter la station et de l’abandonner en 2024. Toutefois, le Sénat américain a décidé de reporter le moment fatidique pour 2030. Mais la Russie ne semble pas vouloir attendre jusque-là, rapporte The Guardian.

La Russie a d’autres projets et préfère s’allier à la Chine

En effet, un haut responsable du gouvernement russe aurait récemment déclaré que la Russie quitterait l’ISS en 2025. Un départ qui serait, en premier lieu, motivé par l’état décadent des modules russes de la station qui ont montré des fuites d’air à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Le bureau de Borisov a ainsi déclaré à l’agence de presse publique TASS qu’il est nécessaire de faire « une inspection technique de la station pour éviter tout risque en cas d’urgence. Nous prendrons une décision en fonction des résultats et informerons honnêtement nos partenaires ».

En second lieu, il semblerait que la Russie soit désormais plus encline à collaborer avec la Chine plutôt qu’avec les États-Unis pour mener à bien ses projets spatiaux. En effet, les deux pays ont déjà prévu de construire ensemble une station de recherche sur et/ou autour de la Lune. Par ailleurs, la Russie compte également construire une nouvelle station nationale pour remplacer les stations Salyut et Mir qui ont été mises en orbite terrestre basse depuis les années 1970 et 1980.