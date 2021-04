[Rencontre avec…] DxOMark : les coulisses étonnantes du champion (français) des tests de capteurs photo et vidéo

C’est sans doute là le témoignage le plus évident de leur succès : pour le grand public qui consulte les annonces, prises en main et tests de nouveaux smartphones, DxOMark évoque avant tout un label, la note référence pour les capteurs photo/vidéo desdits smartphones, plutôt que le nom d’une entreprise française, fleuron de la french-tech, qui a les plus gros fabricants de mobiles dans son portefeuille clients. Les nouveaux Huawei, Xiaomi, Google Pixel ou iPhone ont ainsi droit à la note DxOMark peu de temps après leur présentation, parfois le jour même de leur keynote.

DxOMark : la référence en notation de capteurs Photo/Video devient aussi un argument marketing pour les fabricants (quand la note est bonne bien sûr)

Mais qui se cache vraiment derrière DxOMark, ou plutôt, qu’est-ce qui se cache en coulisses, où sont les fioles et les formules secrètes qui aboutissent à la toile d’araignée de ces notations multicritères ultra fouillées ? Une visite virtuelle des locaux de la société parisienne (Covid oblige) convainc rapidement qu’il n’y a pas de concoctions magiques cachées dans les tiroirs. La réalité n’en est pas moins étonnante, avec ces salles de tests portant le nom de réalisateurs et réalisatrices célèbres (Kubrick, Gavras, etc.), et l’incroyable luxe de moyens matériels mis en œuvre pour obtenir une synthèse de test sur 1 page (l’analyse technique complète est 50 fois plus fouillée). Nicolas Touchard, patron du Marketing chez DxOMark, mène la visite au pas de course et avec une bonne humeur assez communicative.

La fameuse mire multi critères de DXOMark. Cette dernière permet d’évaluer la colorimétrie, la netteté, le piqué, les déformations, le bruit en basse lumière, etc.

Une pléthore d’appareils de test… et des mires

Dans la salle des mires , un smartphone sur pied mitraille automatiquement des panneaux conçus pour obtenir les informations les plus objectivables possibles (contraste, netteté, qualité de l’autofocus). Et cela dure généralement plusieurs heures. Dans une autre salle assez vaste sont installés encore d’autres panneaux et mires de plus grande taille, ainsi qu’un buste représentant la tête d’un homme en rendu hyper réaliste. Ce buste plus vrai que nature aurait été réalisé me dit-on par un spécialiste français des effets spéciaux. Une autre salle encore, avec cette fois une sorte de panneau à LEDs capable de générer des luminosités de 50 à plusieurs milliers de Lux, l’objectif étant ici de pouvoir reproduire la quasi totalité des conditions lumineuses possibles (en plein soleil, à l’intérieur, par temps gris, etc.). Et lorsque les tests en labo ne suffisent plus, direction la rue !

Recréer artificiellement les conditions du réel

Recréer artificiellement les conditions du réel semble être une véritable obsession chez DxOMark : le buste humain pour les portraits, la salle à LEDs … ou bien encore ce salon d’écoute aménagé comme un vrai salon qui permet de tester in situ les dernières enceintes connectées (oui, le champ d’application est large). Chaque banc d’essai hybride ainsi des données strictement mesurables (« objectives ») par des outils spécifiques avec d’autres données récoltées en « situations » (naturelles ou recrées artificiellement), l’objectif étant d’obtenir l’analyse technique la plus exhaustive possible, sans oublier l’analyse « perceptuelle » basée sur la comparaison de plusieurs appareils de marques différentes.

Un banc d’essai extrêmement complet, fruit de dizaines d’heures de tests et d’enregistrements vidéo ainsi que des centaines de photos

Des analyses exhaustives et multicritères

Cette approche à la fois qualitative et cumulative explique pourquoi les « tests » DxOMark fourmillent de critères, et pourquoi aussi des appareils qui privilégient pourtant la qualité du rendu photo et du traitement (via l’ISP) se « tapent » des notes pas si terribles dès lors qu’ils laissent de côté … trop de choses (ex: l’iPhone et son zoom anémique, le Pixel mono-capteur, etc.). Les fabricants ne sont pourtant pas pris au dépourvu, et pour cause puisque DxOMark leur vend des bancs de tests (le consulting en prime), des « packages » qui garantissent que chacun « parle le même langage » (sans toutefois manger dans la même gamelle, il ne faut pas exagérer…).

Chambre de test acoustique pour évaluer les capacités audio des smartphones

Une société en perpétuelle mutation

Ma visite virtuelle de DxOMark, avec ses salles gigognes et son matériel de test pléthorique, donne aussi l’impression de rentrer au coeur même d’une société en perpétuelle mutation. Ce n’est pas qu’une impression : DxOMark est passé en quelques années de 20 salariés… à 120 ! La société a démarré ses activités avec les tests des boitiers de Reflex, s’est focalisée ensuite sur l’incontournable smartphone, les enceintes connectées, et a étendu le champ de ses expertises de la photo au son (les tests audio de smartphones ont démarré fin 2019). Quelque chose nous dit que ce n’est sans doute pas fini.