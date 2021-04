Le PlayStation Now passe enfin au 1080p pour le streaming des jeux

Sony a enfin décidé d’améliorer la qualité de streaming du PlayStation Now (PS Now) avec le support du 1080p pour les jeux. Les joueurs devaient jusqu’à présent se contenter du 720p dans le meilleur des cas.

Le 1080p arrive pour le streaming sur le PlayStation Now

C’est par le biais d’un tweet que Sony a annoncé le streaming en 1080p pour son service PlayStation Now :

Cette semaine le streaming en 1080p commencera à être déployé sur le PlayStation Now pour les jeux compatibles. Le déploiement se déroulera durant les prochaines semaines en France et dans le monde. pic.twitter.com/cuChe9lBqX — PlayStation France (@PlayStationFR) April 22, 2021

Comme nous pouvons le lire, le déploiement aura lieu progressivement au fil des prochaines semaines en France et dans le reste du monde. Certains joueurs seront donc servis avant les autres. Aussi, le tweet laisse sous-entendre que certains jeux seront encore 720p.

Pour ceux qui ne le savent pas, le PlayStation Now permet de jouer à des jeux PS2, PS3 et PS4 sur PS4, PS5 et même les PC sous Windows. Plus de 700 titres sont disponibles au total. Le prix est de 9,99€ pour un mois, 24,99€ pour trois mois ou 59,99€ pour l’année. Tous les titres sont accessibles avec l’abonnement, à l’instar d’un abonnement Netflix qui donne accès à tous les films et séries du catalogue.