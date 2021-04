L’Epic Games Store ajoute Itch.io et des applications comme Brave et Discord

L’Epic Games Store n’est plus seulement une boutique de jeux, il est maintenant possible de télécharger des applications. On retrouve Brave, KenShape, Krita, iHeartRadio et Itch.io.

Des applications débarquent sur l’Epic Games Store

Brave est un navigateur Internet basé sur Chromium. Il mise sur la vie privée avec plusieurs éléments, comme le blocage des traqueurs. C’est l’équivalent de Google Chrome, sans le pistage par Google.

KenShape génère des modèles 3D basés sur du pixel art en 2D dessiné à partir de formes diverses. Une fois exportés, les modèles sont compatibles avec la plupart des moteurs de jeu et permettront à n’importe qui ayant des compétences de base en dessin de générer des modèles 3D pour leurs jeux ou autres projets.

Pour sa part, Krita est une application open source de peinture numérique conçue pour les artistes concepteurs, illustrateurs, artistes en texture et matte painting et les animateurs.

iHeartRadio est un service de podcasts et de radios Internet qui permet d’écouter des centaines de stations de radio de tout le pays ou une énorme liste de podcasts.

L’application la plus surprenante qui débarque sur l’Epic Games Store est Itch.io parce qu’il s’agit… d’une boutique pour télécharger des jeux et applications. L’Epic Games Store héberge donc une boutique concurrente.

Ce n’est pas la première fois que l’Epic Games Store gagne des applications. La première a été Spotify et cela remonte à décembre dernier. On peut s’attendre à ce que la liste grandisse au fil des mois avec d’autres contenus.