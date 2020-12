L’Epic Games Store ajoute l’app de Spotify pour sortir (un peu) des jeux vidéo

L’Epic Games Store, la boutique de jeux vidéo d’Epic Games, propose sa première application, à savoir celle de Spotify. C’est la première du genre. D’autres vont arriver au fil du temps.

Il est vrai que l’intérêt d’avoir Spotify sur l’Epic Games Store peut étonner. Il est possible de télécharger l’application Windows du service de streaming sur le site de Spotify ou le Microsoft Store sans aucun problème. Mais Epic Games a décidé de s’ouvrir pour ne pas proposer que des jeux vidéo.

Tim Sweeney, le dirigeant d’Epic Game, a d’ailleurs commenté l’arrivée de Spotify sur l’Epic Games Store. « L’Epic Games Store propose désormais plus que des jeux », a-t-il tweeté. Il ne précise pas par contre si son groupe prend une commission si un utilisateur prend l’abonnement Spotify Premium. Celui-ci retirer les publicités et offre une meilleure qualité audio, entre autres.

The Epic Games Store now stores more than games! https://t.co/RRvivqimsx

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 17, 2020