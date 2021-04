RTX 3060 : Nvidia planche sur un bridage matériel du minage de l’Ethereum

Il fallait s’y attendre : la puissance des GPU modernes est aujourd’hui détournée pour le minage de cryptomonnaies. Nvidia goûte peu à ces nouveaux usages, mais peine à les faire interdire. La firme américaine a bien tenté le patch logiciel afin de brider le minage d’Ethereum sur sa RTX 3060 ; sans succès.

Si l’on en croit les sources du site HKEPC, Nvidia passerait cette fois à la vitesse supérieure avec une nouvelle version hardware du RTX 3060. Ce modèle GA106-302 se différencierait de l’actuelle carte (GA106-300) par un nouvel identifiant PCI bloquant systématiquement les pilotes externes comme ceux utilisés pour le minage de monnaies virtuelles.

Il reste encore à voir si cette solution pour le moins radicale s’avère efficace pour d’autres cryptomonnaie que l’Ethereum. On devrait en savoir plus bientôt puisque le GPU RTX 3060 variante « GA106-302 » devrait être disponible dans le commerce durant le mois de mai. Etant donné la pénurie actuelle de composants, on peut tabler sur quelques semaines (mois ?) supplémentaires avant la dispo effective…