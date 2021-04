Facebook prépare un service de speed-dating en vidéo

Facebook a débuté le test d’un service de speed-dating nommé Sparked, qui est proposé en vidéo. Il s’agit d’une application développée par NPE Team, une équipe interne du réseau social. Celle-ci travaille surtout sur des applications expérimentales.

Sparked, le service de speed-dating de Facebook

Dans sa présentation, Facebook indique que son service de speed-dating regroupe des « gens gentils ». La plateforme assure par ailleurs qu’il n’y a pas de profils publics, pas de balayage sur l’écran (en rapport à Tinder), pas de messages privés et que son utilisation est gratuite. L’application semble faire défiler les utilisateurs dans des rendez-vous virtuels sous forme de vidéos, avec une durée de quatre minutes.

Que se passe-t-il si deux personnes veulent continuer la discussion au-delà des quatre minutes ? Sparked va leur proposer un deuxième rendez-vous qui, pour le coup, durera 10 minutes. Les participants pourront faire plus ample connaissance. Et s’ils veulent encore continuer à discuter, il faudra qu’ils s’envoient leurs données (numéro de téléphone, adresse e-mail ou autre). Sparked ne sera plus utile à ce stade.

The Verge a essayé de s’inscrire pour faire l’expérience. Le site explique que les participants doivent s’engager à être gentils et ils doivent d’ailleurs prouver leur gentillesse avec une courte présentation. Un employé se charge de lire cette présentation et de valider (ou non) l’accès au service.

Déjà une tentative de service de rencontres

L’application est pour l’instant en phase de bêta auprès de certains utilisateurs. Il s’agit en tout cas de la deuxième tentative de Facebook pour ce qui est des rencontres. En 2019, le réseau social a lancé Dating, un service de rencontres au sein de son application principale. Il a fallu attendre octobre 2020 pour l’avoir en France (et dans d’autres pays). Voilà donc maintenant Sparked en tant que service de speed-dating. Mais Facebook ne dit pas encore quand cette application sera proposée pour l’ensemble des utilisateurs.