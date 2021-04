Xavier Niel veut racheter Blade/Shadow avec Iliad (Free)

Xavier Niel s’invite à la fête du rachat de Blade, qui propose le service Shadow, par le biais d’Iliad, la maison-mère de Free. Le dirigeant français se joint à un projet de reprise par six employés de Shadow, dont Jean-Baptiste Kempf, l’actuel CTO (directeur de la technologie).

Iliad et Xavier Niel veulent racheter Blade avec Shadow

Selon Les Échos, Xavier Niel propose de s’investir à hauteur de 80% à l’aide d’Iliad et de laisser 20% de l’actionnariat aux salariés de Shadow. « L’idée un peu folle de faire une offre de reprise à germer pour faire jouer la concurrence », explique Yannis Weinbach, un employé de Blade. « On n’a pas de pétrole, mais on a des idées ! », poursuit-il. De son côté, Jean-Baptiste Kempf déclare que « l’intérêt des investisseurs pour la technologie développée par Blade était toujours fort ».

Blade dispose de Shadow, un service de cloud computing. Il est ainsi possible d’avoir un ordinateur puissant accessible n’importe où grâce au cloud. Le premier prix est 12,99€/mois. Le problème est que les coûts sont importants (pour Blade) et il y a d’énormes délais pour avoir accès à sa machine virtuelle. Toute la situation a poussé Blade à se placer en redressement judiciaire en mars. Depuis, des offres de reprises voient le jour. Octave Klaba, le fondateur d’OVH, a déjà évoqué son offre. Voici maintenant de la concurrence.

Un plan bien précis

« Il a pilonné le business plan et ses remarques étaient claires et précises », explique Yannis Weinbach concernant l’envie de Xavier Niel d’acquérir Blade et Shadow. Le dirigeant veut améliorer la rentabilité en envisageant les hypothèses les plus dures, pour remettre la machine en marche. Il veut ensuite lancer de nouvelles lignes de revenus pour développer l’activité.

Il est évident que des synergies et des perspectives de développement en commun avec Iliad sont possibles avec un tel rachat. Mais rien n’est fait pour l’instant. Le tribunal de Commerce de Paris va examiner les offres de rachat le 13 avril. Il tranchera à la fin du mois.