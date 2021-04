Android 12 : la Developer Preview 2.2 est disponible

Google propose aujourd’hui la Developer Preview 2.2 pour Android 12. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la version 2.1. Elle corrige davantage de bugs pour le coup.

Disponibilité de la Developer Preview 2.2 pour Android 12

Voici les bugs corrigés avec la Developer Preview 2.2 d’Android 12 selon les dires de Google :

Correction d’un problème qui entraînait parfois le crash de l’application Paramètres lorsqu’un utilisateur essayait d’accéder aux paramètres Bluetooth

Correction d’un problème qui entraînait la suppression des widgets de l’écran d’accueil après l’installation d’une mise à jour OTA par l’utilisateur

Correction d’un problème qui entraînait l’envoi de notifications sur la faible qualité des appels Bluetooth même si la qualité des appels n’était pas affectée

Correction d’un problème à cause duquel les mots de passe du réseau Wi-Fi n’étaient pas enregistrés dans certains cas

Correction d’un problème qui entraînait l’activation de l’ombre de notification lors de la saisie sur le clavier

Correction d’un problème avec Codec 2.0 qui pouvait provoquer le plantage des applications sur certains appareils

Correction d’un problème qui pouvait entraîner un encodage incorrect des vidéos lors de leur partage

Comme à chaque fois, le téléchargement est seulement disponible pour les Pixel de Google. Si vous avez déjà installé les précédentes versions, vous pouvez récupérer la mise à jour en allant dans les paramètres de votre smartphone. Le poids de la version peut varier selon les cas. Sinon, vous pouvez faire un téléchargement manuel en téléchargeant les fichiers sur le site de Google. Cette manipulation est réservée à ceux qui savent flasher une mise à jour.

Google a annoncé plus tôt dans la journée la tenu de sa conférence I/O 2021, elle aura lieu du 18 au 20 mai. Il est fort possible qu’Android 12 passe au stade de bêta à cette période et s’ouvre à davantage d’utilisateurs. La version actuelle est (officiellement) destinée aux développeurs et non au grand public.