Piratage de Facebook : Mark Zuckerberg fait partie des 533 millions d’utilisateurs

Les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont fuité ce week-end après un piratage et l’un d’entre eux n’est autre que Mark Zuckerberg. En effet, plusieurs informations sur le PDG du réseau social sont disponibles dans la base de données, dont son numéro de téléphone portable.

Cette présence de Mark Zuckerberg dans la base de données pour le piratage de Facebook a poussé certains à faire des tests. Ainsi, des utilisateurs ont utilisé le numéro de téléphone du dirigeant sur différents services pour voir s’il était inscrit dessus. Il se trouve qu’il utilise Signal, la messagerie chiffrée qui vient concurrencer WhatsApp. Cela peut faire sourire quand on sait que WhatsApp appartient à Facebook. Doit-on comprendre que Mark Zuckerberg préfère Signal à WhatsApp pour un meilleur respect de la vie privée ?

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn’t owned by @facebook

This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE

— Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021