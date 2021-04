Piratage de 533 millions d’utilisateurs : Facebook parle d’« acteurs malveillants »

Facebook a réagi un peu plus en détail au sujet du piratage de 533 millions de comptes. Des données personnelles, dont les numéros de téléphone et adresses e-mail, font partie de la fuite. Selon le réseau social, ce hack est l’œuvre d’« acteurs malveillants ».

La réaction de Facebook au piratage de 533 millions d’utilisateurs

Ces données sont issues d’une fuite qui remonte à 2019 et elle « a été résolue », affirme Mike Clark, un directeur de Facebook. Il a dénoncé la méthode du « scraping » ou pillage des profils de Facebook via un logiciel imitant la fonctionnalité de la plateforme qui aide les membres à trouver facilement des amis et raclant ainsi les listes de contacts.

« Il faut bien comprendre que les acteurs malveillants ont obtenu ces données non pas en piratant nos systèmes mais en les pillant sur notre plateforme avant septembre 2019 », se défend le responsable. Cette pratique « s’appuie souvent sur un logiciel automatisé pour extraire des informations publiques d’Internet qui peuvent ensuite être distribuées sur des forums comme cela », a-t-il ajouté.

Facebook invite ses utilisateurs à effectuer régulièrement des vérifications de confidentialité. Cela implique notamment d’observer qui peut voir certaines informations sur le profil et activer la vérification en deux étapes.

Pas d’informations financières ni de mots de passe

« Les données ne comportaient ni informations financières ni de santé ou pas de mots de passe », a assuré Facebook. Le groupe se dit « convaincu que le problème spécifique qui a permis de récupérer ces données en 2019 n’existe plus ». Le problème est que plusieurs données sont toujours d’actualité en 2021. C’est notamment le cas pour les noms et dates de naissance. Aussi, il est fort probable que la majorité des utilisateurs ont toujours la même adresse e-mail et le même numéro de téléphone.

« Même si on ne peut pas toujours empêcher la circulation ou l’apparition de tels ensembles de données, nous avons une équipe dédiée qui est concentrée sur ce travail », précise le responsable de Facebook.