Déploiement 4G mars 2021 : Free/Orange ont dominé, SFR/Bouygues au coude-à-coude

Les données pour le déploiement de la 4G en mars 2021 sont publiées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Free Mobile et Orange étaient les plus actifs. SFR et Bouygues Telecom se suivent, au point d’être au coude-à-coude. Ils été plus actifs qu’au mois de février.

Déploiement 4G en mars 2021 pour Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile

Free Mobile a été le premier opérateur pour ce qui est du déploiement de la 4G en mars 2021. Le groupe compte 281 nouveaux sites 4G, pour un total de 19 512 dans toute la France. Orange le suit avec 253 nouveaux sites 4G. L’opérateur historique en compte 25 736 dans l’Hexagone.

Vient ensuite Bouygues Telecom. L’opérateur a ajouté 219 nouveaux sites 4G sur son réseau mobile. Il en compte désormais 21 413 dans toute la France. Enfin, SFR arrive à la quatrième place. L’opérateur au logo rouge compte 199 nouveaux sites 4G, pour un total de 21 820.

Outre le déploiement de la 4G, l’ANFR rapporte que 22 857 sites 5G ont été autorisés en France, dont 12 213 sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G ont reçu le feu vert sur des sites existants. Ceux-ci proposent déjà de la 2G, 3G et 4G. Seulement deux sites n’hébergent que de la 5G.