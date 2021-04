LG proposera Android 12, malgré son retrait du marché des smartphones

LG l’assure : Android 12 va être disponible sur certains de ses smartphones. La mise à jour majeure va donc voir le jour, malgré l’annonce ce matin que le groupe va définitivement quitter le marché des smartphones.

Android 12 sera disponible sur les smartphones LG

C’est sur son site coréen que LG annonce le support d’Android 12 pour certains de ses smartphones. Il n’y a dans l’immédiat aucune information sur les modèles en question. LG ne donne pas non plus une date de disponibilité. Android 12 est actuellement au stade de Developer Preview et la version finale doit arriver au troisième trimestre. Ce sera du moins le cas sur les smartphones Pixel de Google. À voir si LG va rapidement dégainer pour ses propres téléphones.

Attention toutefois aux déclarations de LG concernant Android 12. Le constructeur a une très mauvaise réputation pour tout ce qui touche les mises à jour. Cela fait quelque temps maintenant qu’il prend son temps et abandonne rapidement certains modèles. La marque va-t-elle réellement respecter son engagement, alors qu’elle a annoncé quitter le marché des smartphones ? Seul l’avenir nous ne lira.

LG a décidé de quitter le marché des smartphones à cause des importantes pertes financières. Le groupe coréen a affiché l’équivalent de 3,82 milliards d’euros de pertes pour sa division de smartphones au cours des six dernières années. Des groupes comme Samsung, Apple, Huawei ou encore Xiaomi lui font très mal.