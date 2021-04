LG officialise son retrait du marché des smartphones

C’est maintenant officiel : LG se retire du marché des smartphones. Le constructeur a annoncé la nouvelle au travers d’un communiqué. Celui-ci vient confirmer des informations qui ont circulé la semaine dernière.

LG indique que son retrait du marché des smartphones a été validé par son conseil d’administration. Le groupe parle d’une « décision stratégique » et reconnaît que le marché du mobile est très compétitif. Il est vrai que des constructeurs comme Samsung, Apple, Huawei ou encore Xiaomi réalisent de bonnes ventes. C’est difficile d’en dire autant pour LG.

Ce retrait n’est pas vraiment une surprise. LG a affiché l’équivalent de 3,82 milliards d’euros de pertes pour sa division de smartphones au cours des six dernières années. Cette annonce intervient après que LG a fait savoir en janvier qu’il étudiait toutes les options pour cette division face aux résultats récents de celle-ci.

Que va-t-il se passer dans l’avenir proche pour LG ? Les smartphones déjà produits vont bel et bien être vendus. La marque s’engage aussi à fournir un service après-vente, ainsi que des mises à jour logicielles, que ce soit pour les clients existants ou les nouveaux clients. Pour ce qui est des employés, il n’y a pas d’information publique. Une partie devrait être réaffectée dans d’autres branches de l’entreprise, mais les détails sont dans l’immédiat gardés secrets.

Pour ce qui est du long terme, LG dit vouloir se focaliser sur les composants pour véhicules électriques, les appareils connectés, les maisons intelligentes, la robotique, l’intelligence artificielle, les solutions interentreprises, ainsi que les plateformes et les services. Il sera également question de la 6G. Voici ce qu’indique le groupe :

À l’avenir, LG continuera à tirer parti de son expertise dans le domaine de la téléphonie mobile et à développer des technologies liées à la mobilité, comme la 6G, afin de renforcer la compétitivité dans d’autres secteurs d’activité. Les technologies de base développées au cours des deux décennies d’activités de LG dans le domaine de la téléphonie mobile seront également conservées et appliquées aux produits existants et futurs.