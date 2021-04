LG annoncerait bientôt son retrait du marché des smartphones

LG a du mal avec sa branche dédiée aux smartphones, à tel point que le groupe devrait annoncer son retrait de ce marché. Selon The Korea Herald, le constructeur coréen devrait officialiser cette décision le 5 avril à l’occasion d’une réunion de son conseil d’administration.

La fin des smartphones chez LG

Ce retrait du marché des smartphones par LG n’est pas réellement une surprise. Le groupe perd de l’argent à cause des ventes trop faibles. Apple, Samsung, Huawei et tous les autres font beaucoup mieux que lui à ce niveau.

Malheureusement pour LG, le grand public s’intéresse très peu à ses téléphones. Il faut dire que la campagne marketing est assez légère. Et si on prend en compte les amateurs de high-tech, LG ne marque pas des points à cause de son logiciel et de ses mises à jour. Elles sont quasiment inexistantes. Autant dire que cela repousse plusieurs personnes.

Une question importante peut se poser : que va-t-il se passer pour les employés qui travaillent actuellement dans cette division des smartphones ? LG va essayer de les garder et les faire basculer dans d’autres branches. Mais il semble peu probable que la société puisse conserver tout le monde. Nous en saurons plus la semaine prochaine.

Cet arrêt est en tout cas l’ultime solution. LG a essayé de vendre sa branche de smartphones à certains groupes, dont Vingroup, mais aucun accord n’a été trouvé. Il reste donc qu’une seule solution : mettre un terme définitif à cette aventure.