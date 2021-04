Black Widow se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande-annonce

Marvel diffuse aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le film Black Widow avec le personnage de Natasha Romanoff, avec Scarlett Johansson dans le rôle.

Nouvelle bande-annonce pour Black Widow

Dans ce thriller d’espionnage, Black Widow doit faire face aux aspects les plus sombres de son histoire lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé se met en place. Pour devenir une Avenger, elle doit maintenant affronter son passé d’espionne et les relations brisées qu’elle a laissées derrière elle.

Black Widow est le premier film de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Dans cette chronologie, ses événements se déroulent après Captain America : Civil War, mais avant Avengers : Infinity War.

La date de sortie française de Black Widow est le 7 juillet 2021. Le film aurait dû sortir depuis un moment maintenant, mais il a été repoussé à plusieurs reprises à cause du Covid-19 et de la fermeture des cinémas. Disney, qui contrôle Marvel, a finalement cédé et a annoncé que le film sera disponible en simultané sur Disney+ (avec des frais en plus de l’abonnement) et au cinéma… dans certains pays. En France, Black Widow sortira au cinéma.

Le casting de Black Widow comprend notamment Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei/Red Guardian) et Rachel Weisz (Melina Vostokoff).