Amazon réfléchit à des boutiques pour éviter de jeter leurs invendus

Amazon envisage d’ouvrir des boutiques qui lui permettrait de séparer de produits invendus et présents dans ses entrepôts. Le groupe proposerait d’importantes remises pour s’en séparer, au lieu de les jeter.

Des boutiques physiques Amazon pour se séparer des produits invendus ?

Selon Bloomberg, Amazon réfléchit à des boutiques temporaires à certains endroits et d’autres boutiques sur le long terme à d’autres endroits pour les produits invendus. Ce projet existait avant le début de la pandémie du Covid-19 et il serait actuellement en suspens. La raison ? Ce n’est pas forcément la meilleure période pour ouvrir des lieux physiques, à cause des restrictions.

Les produits invendus qu’Amazon proposerait dans ses boutiques seraient des petits modèles qui ne prennent pas beaucoup de place. Il faut comprendre par là des appareils ménagers, des jouets, des ustensiles de cuisine ou encore certains produits électroniques.

Une enquête de l’émission Capital sur M6 en 2019 détaillait comment Amazon détruit des millions d’articles qu’il ne peut pas vendre, allant des téléviseurs aux couches-culottes — bien qu’Amazon se soit ensuite engagé à donner les invendus.

Il faut savoir qu’Amazon a déjà une présence physique aux États-Unis. Le groupe a racheté Whole Foods et ses 500 supermarchés bio. Amazon compte aussi 96 Amazon Fresh. Des magasins d’électronique à prix réduit et des magasins pour des appareils ménagers constitueraient une expansion considérable, car ils représentent deux des principales catégories de biens de consommation sur le site d’e-commerce.