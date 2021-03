Google Stadia : les jeux offerts en avril 2021

Google a partagé la listes des jeux qui seront offerts tout au long du mois d’avril 2021 avec Stadia Pro. Il s’agit de l’offre payante qui permet de jouer en 4K et d’avoir du son surround. En comparaison, l’offre gratuite (Stadia Base) propose au mieux du 1080p et du son stéréo.

Jeux offerts sur Stadia en avril 2021

Le premier jeu offert en avril 2021 avec Stadia Pro est Resident Evil 7 : Biohazard Gold Edition. Ce titre fête le retour des marqueurs clés de la série : exploration, puzzles et atmosphère lourde et tendue. Et bien entendu il y a des combats tendus et âpres tout en les modernisant pour porter l’expérience à son paroxysme.

Le deuxième offert est Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté. Le diabolique Plankton s’est lancé dans un plan pour dominer le monde mais aussi le destin de Bikini Bottom. Heureusement, Bob est là pour l’en empêcher.

En troisième jeu offert sur Stadia Pro en avril 2021, on retrouve Ys VIII: Lacrimosa of DANA. Lorsque Adol s’endort, le joueur suit l’histoire de Dana. Les événements qui se déroulent dans ce monde onirique ont une importance particulière sur le déroulement de l’histoire dans le monde réel et, à l’inverse, les actions d’Adol influencent le destin de Dana.

Enfin, le quatrième titre est Pikuniku. Un jeu d’exploration et de puzzles absurde se déroulant dans un univers étrangement joyeux. Aidez les héros à surmonter les épreuves et à démasquer un sinistre complot, dans le but de commencer une révolution.

Tous les jeux offerts pour avril 2021 pourront être réclamés dès demain (1er avril) sur Stadia directement. Les jeux restent dans le catalogue des joueurs à vie, une fois qu’ils ont été réclamés. Et si vous le voulez, vous pouvez encore récupérer les jeux offerts tout au long du mois de mars. La liste est à retrouver sur cet article dédié.