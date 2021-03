Xbox Games With Gold : les jeux offerts en avril 2021

Microsoft présente la liste des jeux qui seront offerts en avril 2021 avec les Xbox Games With Gold. Cela nécessite d’avoir un abonnement au Xbox Live Gold. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis et d’autres joueurs.

Les jeux offerts en avril 2021 avec le Xbox Games With Gold

Le premier jeu Xbox offert est Vikings: Wolves of Midgard (du 1er au 30 avril). Ce titre vous invite à découvrir les côtes de Midgard, un monde inspiré par la mythologie nordique et par l’histoire des Vikings. Combattez les terrifiants Jotans, des hordes de monstres morts-vivants et les bêtes du Ragnarok.

Le second jeu offert est FIA European Truck Racing Championship (du 16 avril au 15 mai). C’est un jeu de course de camion. Le jeu est inspiré du championnat ETRC.

Pour ce qui est du troisième jeu Xbox offert, on retrouve Dark Void (du 1er au 15 avril). Vous incarnez un pilote d’avion-cargo. Manque de bol, Will, c’est son nom, s’écrase dans le triangle des Bermudes et se retrouve propulsé dans une dimension parallèle : The Void, le Néant. Cet endroit est peuplé par les Watchers, des aliens bien décidés à quitter ce vide pour conquérir la planète. Notre héros va donc devoir sauver la Terre en se dressant sur le chemin de ces créatures.

Enfin, le quatrième jeu est Hard Corps: Uprising (du 16 du 30 avril). Le jeu est une préquelle à Contra : Hard Corps qui était sorti sur Megadrive en 1994. Cette nouvelle aventure permet de mieux comprendre les motivations de celui qui fut un véritable héros national avant de devenir une figure de proue de la résistance puis l’ennemi public numéro 1.

Comme à chaque fois, les jeux pourront être réclamés gratuitement aux dates indiquées ci-dessus. Ils restent dans votre bibliothèque à vie. Le téléchargement se fait directement depuis le Microsoft Store.