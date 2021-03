Canal de Suez : le porte-conteneurs est de nouveau à flot (et dans Flight Simulator aussi…)

Le trafic maritime va enfin pouvoir reprendre dans le Canal de Suez. Le porte-conteneurs Ever Given de la compagnie Evergreen Marine est de nouveau à flot, ce qui signifie que les marchandises – parmi lesquelles de nombreux composants et appareils électroniques – de milliers de portes conteneurs vont pouvoir être acheminées sans de très longs détours par les cotes africaines.



Le blocage du Canal de Suez est déjà visible dans Flight Simulator

Plusieurs analystes tablaient sur des semaines de perturbations du trafic et de nouvelles pénuries de composants, mais les ouvriers du Canal ont déjoué les pronostics en travaillant jour et nuit afin de tout remettre en ordre. On notera que le blocage du Canal est déjà rentré dans la petite histoire du jeu vidéo : un moddeur a recréé la scène du porte conteneurs échoué dans le simulateur de vol Flight Simulator.