Morfius : le drone tueur de drones développé par Lockheed Martin

Actuellement, on entend beaucoup parler de drones conçus à des fins militaires, comme le Speed Racer de Lockheed Martin et le drone de combat doté d’intelligence artificielle de Boeing. On pourrait ainsi croire que les drones vont bientôt envahir notre ciel et servir à la guerre. Mais comment serait-il possible de les intercepter et de les mettre hors d’état de nuire ? Lockheed Martin a la réponse à cette question.

Pour l’instant, Morfius nuit autant aux drones amis qu’ennemis

Le constructeur a effectivement développé un nouveau type de drones appelé « Morfius ». Il s’agirait d’un Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS) ou plus simplement dit, un intercepteur de drones, ou si vous préférez, un drone tueur de drones. Pour ce faire, Morfius n’embarque pas de munitions mais est doté d’un canon à ondes à haute fréquence qui permet de neutraliser la totalité d’un essaim de drones.

Le Morfius reprend également la forme d’un avion avec un empennage en V dirigé vers le bas et une hélice propulsive à l’arrière, la charge électromagnétique est quant à elle placée à l’avant de l’aéronef. Apparemment, cela fait 10 ans que Lockheed Martin développe ce drone particulier. Il a pour avantage de pouvoir être lancé aussi bien à bord d’un véhicule terrestre, transport maritime ou même d’un aéronef. Il disposerait également d’une autonomie de 4 heures lui permettant de parcourir 440 km et peut atteindre une vitesse de 120 km/h.

Seul inconvénient, lorsque Morfius libère son impulsion électromagnétique sur une cible, cela affecte autant les drones ennemis qu’alliés. Mais Lockheed Martin serait en train de chercher à résoudre ce problème. Par ailleurs, Morfius serait une initiative propre à l’avionneur mais il aimerait bien que l’armée américaine s’intéresse à son projet.