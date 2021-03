Boeing a réussi à concevoir un drone de combat doté d’IA pour l’Australie

Le rôle des drones dans les guerres du futur semble être de plus en plus assuré. Du moins, c’est ce qui peut nous venir en tête au regard du nouveau drone à vocation militaire conçu par Boeing qui vient de réaliser un premier vol réussi.

Un premier vol réussi pour le Loyal Wingman

Ce drone expérimental du nom de Loyal Wingman est, en réalité, un ailier d’un avion de chasse. Il s’agit plus précisément d’un aéronef sans pilote qui embarque une technologie d’intelligence artificielle. Justement, Loyal Wingman vient de réussir son premier vol d’essai pour la force aérienne royale australienne.

Pour information, cet aéronef mesure 11,5 mètres sur 7 mètres. Il est propulsé par un turboréacteur et son autonomie peut atteindre les 3 700 kilomètres, contre seulement 1 500 kilomètres pour un avion de combat comme le F-35.

Boeing a reçu deux commandes supplémentaires de l’Australie pour ce drone

En cas de guerre, le Loyal Wingman peut se rendre sur la zone de combat sans mettre en danger un pilote. La navigation du drone peut d’ailleurs être préprogrammée pour le rendre autonome et, plus encore, ce drone embarque un système d’intelligence artificielle dénommé Airpower Teaming System (ATS) qui lui permet de prendre des décisions en toute autonomie lorsque la situation l’exige.

A l’heure actuelle, Boeing n’a pas encore révélé quel genre de décisions le Loyal Wingman peut prendre et jusqu’à quel point il peut être contrôlé à distance. En tout cas, le gouvernement australien semble avoir été satisfait de l’essai puisqu’il a commandé deux autres drones Loyal Wingman. A noter que le Loyal Wingman est le premier avion de combat qui a été conçu et construit en Australie depuis plus d’un demi-siècle.