La Nasa signe un accord avec SpaceX pour éviter les collisions entre leurs satellites

L’espace devient de plus en plus peuplé. Pas encore d’humains mais d’objets spatiaux. A l’heure actuelle, l’orbite terrestre compterait près de 30 000 débris spatiaux de plus de 20 cm. Un vrai danger pour les satellites encore en état de marche qui y sont actuellement et pour ceux à venir. Justement, la Nasa vient de signer un accord avec SpaceX pour que chacun fasse de son maximum pour éviter les risques de collision entre leur flotte de satellites respective.

SpaceX compte mettre des dizaines de milliers de satellites en orbite

Jusqu’à présent, on ne dénombre qu’une seule collision entre deux satellites. Celle qui a eu lieu en 2009 entre le satellite russe Kosmos-2251 et le satellite américain Iridium-33 qui se sont percutés à 776 km au-dessus de la péninsule de Taïmyr, en Sibérie. Dix ans après, l’Agence spatiale européenne (ESA) a dû faire une manœuvre dans l’espace pour éviter d’entrer en collision avec un satellite de SpaceX.

A noter que l’entreprise d’Elon Musk souhaite envoyer des dizaines de milliers d’objets en orbite dans un futur proche. Une perspective qui ne dérange pas la Nasa du moment que les satellites de SpaceX ne représentent pas un danger pour les siennes. L’accord entre la Nasa et SpaceX aurait ainsi pour but d’éviter les futures collisions. La Nasa déclara ainsi dans un communiqué publié le 19 mars dernier que :