Un transporteur maritime bloqué dans le Canal de Suez : la pénurie de puces aggravée ?

C’est la mauvaise nouvelle du jour. Alors que la pénurie de composants persiste et empêche la pleine disponibilité de nombreux appareils électroniques (consoles de jeux, cartes graphiques, téléviseurs et maintenant smartphones), un évènement pour le moins inattendu pourrait encore aggraver la situation. Un énorme transporteur maritime s’est en effet mis en travers du Canal de Suez depuis hier, et empêche donc la libre circulation de centaines de transporteurs du même genre. 12% du trafic mondial de marchandises transite par le Canal.

Les analystes estiment que l’effet « bouchon » et le déroutage – forcément sur des trajets rallongés – de nombreux transporteurs de marchandises, vont nécessairement accroitre la pression sur la disponibilité des composants et des produits électroniques. Les retards pourraient ainsi se compter en semaines… si le Canal de Suez est réouvert dans un temps assez court.

En outre, le déroutage du transport a un coût, et une pénurie encore rallongée pourrait in fine se traduire par une augmentation des prix. Les fabricants les plus touchés pourraient ainsi compenser le manque à gagner par une augmentation du prix des produits disponibles en volumes réduits (tout ce qui est rare est cher…). Xiaomi pourrait avoir anticipé les problèmes à venir et évoque sans fard une probable augmentation des tarifs de ses produits. 2021 commence vraiment à être pire que 2020.