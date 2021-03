Xiaomi évoque une hausse de prix à venir à cause de la pénurie de puces

Xiaomi compte mettre en place une hausse de prix de ses smartphones, au vu de ce qui se passe avec la pénurie de puces. Wang Xiang, le président du Xiaomi, a déclaré que les coûts de composants augmentent et le constructeur envisage sérieusement de répercuter cette hausse sur les prix aux consommateurs.

Bientôt une hausse de prix pour les smartphones Xiaomi

« Nous allons continuer à optimiser les coûts de nos appareils, c’est certain », a indiqué Wang Xiang lors de la conférence téléphonique pour les résultats du quatrième trimestre de Xiaomi. « Pour être honnête, nous ferons de notre mieux pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs. Mais parfois, nous pouvons être amenés à répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur le consommateur dans différents cas », a-t-il ajouté.

Le président de Xiaomi ne dit pas encore quand la hausse de prix va être une réalité sur les produits de la marque. Mais on peut s’attendre à ce que ce soit une réalité d’ici les prochaines semaines.

La pénurie de puces a commencé à la fin de 2020 et se veut toujours d’actualité. C’est le résultat de plusieurs éléments, dont le Covid-19, les sanctions contre les principales entreprises technologiques chinoises et une mauvaise anticipation de la demande. C’est surtout l’industrie de l’automobile qui a connu cette pénurie au départ. Elle s’est ensuite étendue à d’autres secteurs, dont les consoles, les ordinateurs et les smartphones.