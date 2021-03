Samsung dévoile des barrettes RAM DDR5 de 512 Go !

Il n’est désormais plus rare de trouver des PC bien garnis en composants avec des barrettes de RAM DDR4 de 16 ou 32 Go de capacité (voire 64 Go). Samsung vient de pousser le curseur technologique beaucoup plus loin en présentant la première barrette de RAM DDR5 avec une capacité de 512 Go ! C’est absolument monumental, sachant en plus que ces barrettes montent à un débit de 7200 Mbit/s, ce qui est en moyenne deux fois plus élevés que les performances du DDR4.

Ces puces mémoire de nouvelle génération s’appuient sur la technologie High-K Metal Gate (HKMG) que Samsung a mis au point en 2018, et qui est déjà à l’œuvre dans certaines puces GDDR6 destinées aux cartes graphiques. Dans un premier temps, la barrette de RAM DDR5 à 512 Go ne sera destinée qu’aux seules entreprises ou au secteur de la recherche. Le grand public devrait cependant en profiter dès 2022-2023.