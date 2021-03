Justice League Snyder Cut établit un démarrage record en France

Le Snyder Cut de Justice League connaît un beau succès en France avec 100 000 achats en ligne en l’espace d’une semaine, ce qui marque un record dans l’Hexagone. Beaucoup de fans de Zack Snyder attendaient ce film, après avoir été déçus de la version de 2017 par Joss Whedon.

Record en France pour le démarrage du Snyder Cut de Justice League

Warner Bros a sorti le Snyder Cut de Justice League le 18 mars dernier et la France a failli attendre un mois supplémentaire. En effet, il était à l’origine question que le film de quatre heures sorte chez nous le 22 avril, alors que c’était le 18 mars dans le reste du monde. Warner Bros a finalement changé la date pour mettre les Français au même niveau que les autres.

Le film est uniquement disponible en vidéo à la demande (VOD) pour l’instant, au prix de 13,99€. Il faudra attendre le 31 mars pour l’avoir en location sur différentes plateformes. Il sera également diffusé sur OCS prochainement. On peut également souligner une sortie en DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K (et même Blu-ray 4K steelbook) pour les prochaines semaines. Ce sera à la fin mai aux États-Unis, en Allemagne et en Australie. Le créneau de sortie devrait être similaire pour la France, mais ce n’est pas encore confirmé par Warner Bros.

Qu’en est-il de l’avenir du DCEU ?

En tout cas, ce record du Snyder Cut de Justice League en France avec déjà 100 000 achats en ligne pose une question : aura-t-on le droit une ou plusieurs suites ? Parce qu’il est bon de souligner que le succès est également d’actualité dans d’autres pays. Les fans le souhaitent en tout cas, au point qu’ils utilisent le hashtag #RestoreTheSnyderVerse sur Twitter, en référence à l’univers cinématographique de Zack Snyder. C’est lui qui s’est occupé des films Man of Steel, Batman v Superman et Justice League (pas la version de 2017).

Mais cela semble mal parti pour l’instant. En effet, nous avons récemment appris que Warner Bros compte rebooter Superman. Il semble peu probable qu’Henry Cavill, l’actuel Superman, soit de la partie.