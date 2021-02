Justice League Snyder Cut : la France n’est pas concernée par la sortie mondiale le 18 mars

Le Snyder Cut de Justice League sortira partout le 18 mars…. sauf en France. Le compte Twitter officiel du film indique en effet que trois pays ne vont pas être au même niveau que les États-Unis et les autres régions.

Platform availability will depend on each territory (with the exception of China, France, and Japan, where the release dates are TBD). Additional details for specific markets will be shared soon. (2/2)

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) February 19, 2021