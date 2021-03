Justice League (Snyder Cut) : la sortie française sera finalement le 18 mars

Retournement de situation pour le Snyder Cut de Justice League qui sortira finalement le 18 mars en France et non plus le 22 avril. La France aura donc la même date de sortie que les autres pays (à l’exception de la Chine et du Japon).

Le 18 mars en France pour le Snyder Cut de Justice League

Le Snyder Cut de Justice League sera disponible aussi bien en VOST (version originale sous-titrée) qu’en VF (version française) le 18 mars. Mais reste la grande question : où sera-t-il possible de voir le film ? Il n’y a malheureusement pas de réponse pour l’instant. Mais le compte Twitter officiel de DC Comics France l’assure : la réponse sera bientôt connue.

On vous annoncera très prochainement où vous pourrez voir le film 😉 — DC Comics France (@DCComics_FR) March 2, 2021

Aux États-Unis, le film sera disponible sur la plateforme de streaming HBO Max. Celle-ci n’existe (pour l’instant) pas ailleurs. La distribution dans les autres pays sera donc au cas par cas. Certains l’auront en achat sur des plateformes de VOD comme iTunes ou Google Play. D’autres l’auront à la télévision et d’autres encore l’auront sur des plateformes de streaming. Il n’y a aucune information pour la France pour l’instant. Mais cela ne va pas tarder.

En attendant d’en savoir plus, une nouvelle affiche du film est partagée aujourd’hui. On retrouve Henry Cavill (Clark Kent/Superman), Ben Affleck (Bruce Wayne/Batman), Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman), Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg) et Ezra Miller (Barry Allen/The Flash).