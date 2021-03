Xbox Series X/S : le Dolby Vision est en test pour les jeux

Le Dolby Vision pour les jeux est actuellement en test sur les Xbox Series X et S. Les testeurs avec la dernière version logicielle des consoles au stade alpha peuvent en profiter dès maintenant.

« Comme nous l’avons annoncé l’année dernière, nous sommes ravis d’apporter la prise en charge du Dolby Vision pour les jeux sur nos nouvelles consoles Xbox en 2021. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et nous aurons bientôt plus d’informations sur la date de disponibilité générale et les fonctionnalités », a indiqué un porte-parole de Microsoft à Forbes. Selon les retours des testeurs, le Dolby Vision sur les Xbox Series X et S s’activent sur tous les jeux qui supportent déjà le HDR.

Le HDR et le Dolby Vision, c’est quoi ? Ils permettent d’avoir une plus large palette de couleurs au niveau de l’image, ce qui aide à avoir un rendu plus riche. L’avantage du Dolby Vision par rapport au HDR est qu’il a des métadonnées dynamiques. Il peut donc y avoir plusieurs ajustements à plusieurs reprises.

En tout cas le support du Dolby Vision sur les nouvelles Xbox pourrait être un argument de vente intéressant pour les joueurs. En face, la PS5 de Sony supporte uniquement le HDR10 (pour l’instant du moins).