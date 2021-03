OVH a connu un nouvel incendie au data center de Strasbourg

OVH a une nouvelle fois connu un incendie au niveau de son data center à Strasbourg. Il a eu lieu un peu plus d’une semaine après le premier. Le nouveau s’est déclaré vendredi soir à 19 heures.

Le nouvel incendie chez OVH à Strasbourg aurait touché 300 batteries de 25 kg sur le bâtiment SBG1. Les pompiers l’ont éteint avec une lance à mousse. Ils ont ensuite procédé à la ventilation du caisson et ont fait une reconnaissance dans les caissons voisins. Deux employés ont été légèrement incommodés par les fumées. Un examen les concernant a eu lieu sur place.

« Dès que les fumées ont été détectées, nos équipes ont été alertées et nous avons immédiatement coupé l’alimentation des data centers SBG1 et SBG4 », a indiqué une responsable d’OVH auprès des Dernières Nouvelles d’Alsace. « Nous avons pris la décision d’évacuer SBG1 et d’interrompre les opérations de la nuit. Toutes les équipes mobilisées sur SBG3 et SBG4 sont rentrées chez elles », a-t-elle ajouté. Il se trouve qu’une centaine de personnes travaillaient sur le site au moment où le nouvel incendie a eu lieu.

De son côté, Octave Klaba, le fondateur d’OVH, a parlé de la relance des serveurs. « Nous n’avons pas l’intention de relancer SBG1. Jamais », a-t-il tweeté. Les serveurs de ce secteur vont être déplacés vers SBG4 pour certains, vers Roubaix ou Gravelines pour d’autres. Il a également la feuille de route pour le reste.

Update March,20 3pm

2/2

SBG3:

60 tech works in the DC. we clean up the servers & we restart.

All the authorities (firefighters, préfet, police, insurances, experts, etc) are very supportive and understand the importance of restarting DCs. Everybody is doing the best. Thanks !

— Octave Klaba (@olesovhcom) March 20, 2021