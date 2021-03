OnePlus Watch : la montre connectée se dévoile en photo avant sa présentation

Voici donc à quoi ressemble la OnePlus Watch, à savoir la montre connectée de OnePlus. Le constructeur a partagé une photo de sa OnePlus Watch avec Unbox Therapy. Il a ensuite retweeté son message pour confirmer la légitimité.

Première photo de la OnePlus Watch

Cette photo de la OnePlus Watch confirme que la montre aura un écran rond. Le design général rappelle beaucoup la Galaxy Watch Active de Samsung. On pourrait presque croire que les deux montres sont identiques au premier regard. Pour ce qui est du cadran, il est donc rond et dispose de deux boutons sur la droite. Le bouton du haut a le mot « ONEPLUS » gravé. Pour ce qui est du bracelet, il semble être en silicone.

C’est le 23 mars que OnePlus dévoilera sa première tocante. Quelques informations ont fuité à son sujet ces derniers jours. Il est notamment question d’un écran de 46 mm, d’une résistance à l’eau (IP68), du système Warp Charge pour une recharge en seulement 20 minutes, d’un suivi du sommeil, du stress, de la saturation sanguine et de la fréquence cardiaque, de 4 Go d’espace de stockage ou encore de la détection automatique d’une activité sportive. Aussi, la montre ne tournera pas sous Wear OS, qui est le système d’exploitation de Google.

Watch out! We've got a lot more to show on March 23 👀 https://t.co/xpsgV8hk9k — OnePlus 5 (@oneplus) March 19, 2021

Rendez-vous donc le 23 mars pour en savoir plus sur cette OnePlus Watch. Ce sera notamment l’occasion de découvrir le prix et son positionnement face à la concurrence. Les principaux concurrents sont l’Apple Watch et la Galaxy Watch.