Freebox : plus de 50% des abonnés regardent Netflix et les autres plateformes de SVOD

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad (maison-mère de Free), a fait savoir plus de 50% des abonnés Freebox regardent Netflix et les autres services de streaming. Il y a un bond au cours de 12 derniers mois, avec, entre autres, les confinements.

« On a vu une grande transformation depuis un an », a indiqué Thomas Reynaud sur BFM Business. Il parle d’une « très forte augmentation des plateformes de streaming et de streaming américaines ». Il ajoute que « plus d’un abonné [Freebox] sur deux est abonné à ce type de plateforme ».

Dans le cas de Free, il y a certains clients qui ont eux-mêmes un abonnement à Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou d’autres plateformes. Il y a aussi des clients qui ont accès à certains services selon leur type de Freebox. Les clients avec une Freebox Delta ont Netflix et Amazon Prime Video inclus par exemple.

Outre le streaming, Thomas Reynaud parle d’une importante consommation pour les replays. « C’est une tendance qui va continuer. Ce que l’on voit, c’est que ce sont des services audiovisuels de plus en plus personnalisés », dit-il. Le responsable confirme également que Free s’intéresse à la publicité TV ciblée. Certains opérateurs, comme Orange et Bouygues Telecom, ont déjà passé des accords avec des chaînes.